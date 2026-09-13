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Kaynak: DHA

İzmir'de atlı jandarma birlikleri; Çeşme, Urla, Menderes, Seferihisar, Karaburun, Dikili, Selçuk, Foça, Aliağa, Buca, Kemalpaşa ve Çiğli ilçelerinde görev yapıyor.

ULAŞILMASI ZOR NOKTALARDA DEVRİYELER

Atlı birlikler, motorlu araçların girmesinin zor olduğu turistik bölgeler, sahiller, milli parklar, ormanlık alanlar ve tarihi mekanlarda asayişin sağlanması için devriye geziyor.

Suç ve suçlularla mücadele amacıyla görev yapan ekipler, devriyeleri sırasında vatandaşların da ilgisini çekiyor. Özellikle çocuklar atlı jandarma birliklerine yoğun ilgi gösteriyor.