İzmir'de atlı jandarma birlikleri; Çeşme, Urla, Menderes, Seferihisar, Karaburun, Dikili, Selçuk, Foça, Aliağa, Buca, Kemalpaşa ve Çiğli ilçelerinde görev yapıyor.

İzmir'in 12 ilçesinde dikkat çeken uygulama: Atlı jandarmalar devriyede - Resim : 1

ULAŞILMASI ZOR NOKTALARDA DEVRİYELER

Atlı birlikler, motorlu araçların girmesinin zor olduğu turistik bölgeler, sahiller, milli parklar, ormanlık alanlar ve tarihi mekanlarda asayişin sağlanması için devriye geziyor.

İzmir'in 12 ilçesinde dikkat çeken uygulama: Atlı jandarmalar devriyede - Resim : 2

Suç ve suçlularla mücadele amacıyla görev yapan ekipler, devriyeleri sırasında vatandaşların da ilgisini çekiyor. Özellikle çocuklar atlı jandarma birliklerine yoğun ilgi gösteriyor.