İzmir’de 300’e yakın sivil toplum kuruluşunu bünyesinde barındıran Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği (TAGKGB), anlamlı bir vefa örneğine imza attı. Görev yaptığı okulda öğrencilerini korumak uğruna canını feda eden Kahramanmaraşlı fedakâr öğretmen Ayla Kara, platform tarafından "Yılın Kahraman Annesi" seçildi. Kara’nın cesareti ve sevgisini ölümsüzleştirmek isteyen gönüllüler, plaketi takdim etmek üzere Kahramanmaraş’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

MEZAR BAŞINDA DUA, EVLATLARINA KUCAK DOLUSU SEVGİ

İzmir’den yola çıkan "iyilik elçileri", Kahramanmaraş’ta ilk olarak Ayla Öğretmen’in evini ziyaret etti. Annelerinin kahramanlığının bir anısı olan plaket, üniversite eğitimlerini sürdüren Dilara ve Furkan Kara’ya takdim edildi. Duygusal anların yaşandığı ziyaretin ardından heyet, Ayla Kara’nın kabri başında dualar okuyarak mezarını çiçeklerle donattı. Ayrıca, İzmirli STK üyelerinin sevgi dolu notlarının yer aldığı "destek kutusu" da aileye ulaştırıldı.

"AYLA ÖĞRETMEN ARTIK TÜM TÜRKİYE’NİN ANNESİDİR"

Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği Dönem Sözcüsü Fatoş Dayıoğlu, bu anlamlı yolculuğa dair şunları söyledi:

“Annelik sadece biyolojik bir bağ değil, bir canı, başka canlar için feda edebilecek kadar büyük bir koruma içgüdüsüdür. Ayla Kara öğretmenimiz, o karanlık anda kendi canını değil, evlatları gibi gördüğü öğrencilerini düşündü. Bizler bugün hem onun aziz hatırasını yaşatmak hem de 'Senin çocukların artık bizim de çocuklarımızdır' demek için buradayız. Onun cesareti, biz gönüllü kadınlar için her zaman bir meşale olarak kalacaktır."

RESMİ MAKAMLARA ZİYARET VE ORTAK PROJELER

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mutlu Kaya ile de bir araya gelen gönüllü heyet, İzmir’in yerel ürünlerinden oluşan hediyeleri sundu. Görüşmede, Ayla Öğretmen’in adının yaşatılması için hayata geçirilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

AYLA KARA VE ÖĞRENCİLERİ ADINA HATIRA ORMANI

Ege Orman Vakfı işbirliğiyle Kasım ayı içerisinde bir "Hatıra Ormanı" oluşturacaklarını müjdeleyen Dayıoğlu; "Bu orman, kaybettiğimiz öğretmen ve öğrencilerimizin anısını doğayla bütünleştirerek geleceğe taşıyacak. Yaşanan saldırı toplumun ortak vicdanında derin bir yara açmıştır. Onların adını yaşatmak bizim en büyük toplumsal sorumluluğumuzdur," dedi.

İYİLİKTE GÜÇBİRLİĞİ VE ŞİDDETE KARŞI FARKINDALIK

Artemis Lions Kulübü Başkanı Ecz. Hatice Güleç ise öğretmenlik mesleğinin kutsallığına değinerek, "Bu Anneler Günü’nde kalbimiz Ayla Kara ve evlatlarıyla. Bu ziyaretle hem şiddete karşı farkındalık yaratmayı hem de gençlerimizi yalnız bırakmadığımızı göstermek istedik," ifadelerini kullandı.

BİRLİKTEN DOĞAN GÜÇLÜ BİR MİRAS

Temelleri 1990 yılında, dönemin İzmir Valisi Kutlu Aktaş’ın eşi Tülay Aktaş öncülüğünde atılan TAGKGB, bugün dev bir kadın hareketi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Çocuklar, gençler ve engelliler başta olmak üzere dezavantajlı gruplar için projeler üreten platform, "iyilikte paydaşlık" ilkesiyle toplumsal değerleri savunmaya devam ediyor.