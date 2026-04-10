İzmir’in Çiğli ilçesine bağlı Kemal Atatürk Mahallesi’nde 2017 yılında işlenen cinayetin faili, uzun süren takibin ardından yakalandı. O dönem Harmandalı Mezarlığı mevkiindeki bir zeytinlikte 73 yaşındaki Hasan Acar’ın cansız bedeninin bulunmasıyla başlatılan soruşturmada, olayın zanlısı olarak belirlenen H.A. tutuklanmış, ancak bir süre sonra cezaevinden firar etmişti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yıllardır izini kaybettirmeye çalışan firari zanlının yakalanması için Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından titiz bir çalışma yürütüldü. “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A.’nın, Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde saklandığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, adli makamlardaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.