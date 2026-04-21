Konak ilçesinde 9 Mart tarihinde gerçekleşen kan dondurucu olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame üzerindeki incelemeler tamamlandı. İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Doğuş Meşe (24) hakkında hazırlanan sevk maddelerini yerinde bularak iddianamenin kabulüne karar verdi.

İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Yargı süreci başlayacak olan sanık Doğuş Meşe hakkında üç ayrı suçtan ceza talep edildi. Kasten öldürmeden müebbet, gece vakti silahla yağmadan 15 yıla kadar, ruhsatsız silah bulundurma ve taşımadan 4 yıla kadar hapis istendi.

NE OLMUŞTU?

9 Mart gecesi meydana gelen olayda, taksi şoförü Deniz Örer aracına yolcu olarak aldığı Doğuş Meşe tarafından tabancayla vurularak katledilmişti. Cinayetin ardından maktulü araçtan sokağa atan zanlı, taksiyi gasbederek kayıplara karışmış ancak polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak tutuklanmıştı.

İLK DURUŞMA 23 HAZİRAN’DA

Türkiye’nin gündemine oturan ve taksi şoförlerinin güvenliği konusunu yeniden tartışmaya açan davanın ilk duruşması 23 Haziran tarihinde görülecek. Tutuklu sanık Doğuş Meşe, İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkarak savunma verecek.