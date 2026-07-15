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Kaynak: AA

İzmir'in Bornova ile Buca ilçeleri sınırında yer alan Gökdere bölgesinde, çevre yolu kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Kısa sürede ormanlık alana sıçrayan alevleri kontrol altına alma çalışmaları, karadan yürütülen müdahalelerle yoğun şekilde sürüyor.

Söndürme çalışmaları esnasında görev yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli, otların arasında bir bukalemun fark etti. Dumandan olumsuz etkilendiği ve oldukça bitkin düştüğü gözlemlenen canlı, ekipler tarafından hızlıca yangın sahasından uzaklaştırılarak güvenli bir noktaya taşındı.

Yoğun dumana maruz kalan bukalemuna ekipler tarafından su verilerek ilk müdahalesi yapıldı. Kısa sürede kendisini toparlayan bukalemun, yangın bölgesinden uzak, güvenli bir yeşil alanda yeniden doğal yaşamına bırakıldı.