İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İZBETON AŞ odaklı yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturması derinleşiyor. Gaziemir’deki kentsel dönüşüm projeleri üzerinden haksız kazanç sağlandığı iddialarına yönelik operasyonlarda yeni tutuklamalar gerçekleşti.

3 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Örnekköy konut projesindeki benzer iddialar nedeniyle halihazırda tutuklu bulunan Soyer, Aslanoğlu ve Kaya, Gaziemir dosyası kapsamında da "zimmet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından sevk edildikleri hakimlikçe yeniden tutuklandı.

Soruşturma kapsamındaki tutuklu sayısı, son kararlarla birlikte 12’ye yükseldi.

9 Nisan'da yapılan operasyonda yakalanan ve aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu 9 kişi daha önce tutuklanmıştı.

Erkol'un, 2022-2024 yılları arasında kooperatif yönetiminde aktif rol aldığı ve oğluna ait şirketin ihale süreçlerine dahil olduğu iddiaları dosyada yer alıyor.