Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu, "Kurtuluşun Şehrinde Zafer Senin Elinde" sloganıyla sporseverleri bir araya getirdi. Cumhuriyet Meydanı'ndan start alan ve İnciraltı güzergâhından dönüşle yine aynı noktada tamamlanan 21 kilometrelik zorlu parkurda, 3 binin üzerinde amatör ve profesyonel atlet kıyasıya mücadele etti. Organizasyon kapsamında engelli 3 yarışmacı da tekerlekli sandalyeleriyle parkurdaki yerini aldı.

ERKEKLERDE KENYALI RÜZGÂRI, KADINLARDA HASİBE DEMİR ZİRVEDE

Nefes kesen yarışın genel klasman erkekler kategorisinde Kenyalı atlet Sang Benard Cheruiyot 1 saat 6 dakika 13 saniyelik derecesiyle göğsünü kabartarak birinci oldu. Yarışta ikinciliği Kenyalı Frankline Ngelel Keitany, üçüncülüğü ise Hassan Benbela elde etti. Kadınlar kategorisinde ise parkuru 1 saat 18 dakika 24 saniyede tamamlayan Hasibe Demir şampiyonluğa uzanırken, Yasmin Defne Dadikhi ikinci, Dilan Atak Kuluk ise üçüncü sırayı aldı.

"9 EYLÜL'DE VE ZAFERİN İÇİNDE KOŞMAK ÇOK ÖZEL BİR DUYGU"

Mücadeleye katılan farklı yaş gruplarından atletler, organizasyonun anlamı ve parkur hakkındaki duygularını paylaştı:

İzzet Şeref (75): Maratona 8'inci kez katıldığını belirterek, "Önce bir defa sigara içmeyelim. Sporcuysan sigarayı bırakalım. Herkese sağlıklı günler dilerim." tavsiyesinde bulundu.

Cevdet Alyılmaz (63): Anlamlı bir günde koşmanın heyecanını vurgulayarak, "9 Eylül'de koşmak, zaferin içinde koşmak güzel bir duygu. O duygu ve coşkuyla güzel bir şekilde koştuk." değerlendirmesini yaptı.

Mustafa Türkaydın: Hava koşullarının uygunluğuna dikkat çekerek 1 saat 29 dakika 33 saniye ile kendi kişisel rekorunu kırdığını belirtti.

Özlem Özgün: Atmosferin muazzam olduğunu aktararak en iyi derecesine imza attığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Farklı yaş kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri organizasyon sonunda düzenlenen törenle takdim edildi.