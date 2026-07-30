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Kaynak: İHA

İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi'nde sabah saat 09.30 sıralarında hareketli dakikalar yaşandı. Yolun karşı tarafına geçmeye çalışan bir kişi, elinde taşıdığı çok sayıda para destesini birden yere düşürdü. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle binlerce liralık banknot kısa sürede caddeye ve seyir halindeki araçların arasına yayıldı.

Paralarının yola dağılmasıyla büyük bir endişeye kapılan şahıs, akan trafiğe aldırış etmeden banknotları bir araya getirmek için çabaladı. Çevredeki duyarlı vatandaşlar ve trafikte bekleyen bazı sürücüler de duruma müdahale ederek paraları toplamaya yardım etti. Rüzgar nedeniyle savrulan banknotların bir bölümü kurtarılırken, bir kısmının ise kaybolduğu öğrenildi.

Kayıp miktarın henüz kesinleşmediği olayda yaşanan panik dolu anlar, o sırada yoldan geçmekte olan Merve Tekatlı isimli bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.