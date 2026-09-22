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Kaynak: AA / İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Oda Orkestrası, 2026/2027 sezonunu özel bir konserle açıyor. “Opera Aryalarından Seçkiler” konseri, 28 Eylül Pazartesi günü saat 20.30’da Kültürpark Zeytin Sahne’de sanatseverlerle buluşacak.

Ücretsiz olarak düzenlenecek konserde İzmir Oda Orkestrası’nı şef Nil Venditti yönetecek. Orkestra, farklı disiplinlerden sanatçıları ve zengin repertuvarıyla yeni sezonun ilk konserinde dinleyicilere müzik dolu bir akşam yaşatacak.

GALA EL HADİDİ SAHNE ALACAK

Konserin dikkat çeken konuğu ise dünyanın önemli opera sahnelerinde seslendirdiği rollerle tanınan Mısırlı mezzosoprano Gala El Hadidi olacak. Gala El Hadidi, İzmir Oda Orkestrası eşliğinde opera aryalarından seçkileri seslendirecek.

KONSER ÜCRETSİZ

“Opera Aryalarından Seçkiler” konseri, 28 Eylül Pazartesi günü saat 20.30’da Kültürpark Zeytin Sahne’de gerçekleştirilecek. Konser ücretsiz olarak sanatseverlerin katılımına açık olacak.

İzmir Oda Orkestrası, yeni sezonun ilk konserinde şef Nil Venditti yönetiminde Gala El Hadidi’yi ağırlayarak opera aryalarından seçkileri İzmirlilerle buluşturacak.