İzmir’in Menemen ilçesinde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmada, emniyet ekipleri örgütün faaliyet yürüttüğü üç ayrı “finans evi”ni tespit etti.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin ortak çalışmasıyla yürütülen operasyonda, şüphelilerin hiyerarşik bir yapı içerisinde hareket ederek üçüncü kişiler adına açılmış banka ve kripto hesapları üzerinden para trafiğini yönettikleri belirlendi.

2 milyarlık işlem hacmi

Yapılan incelemelerde söz konusu hesaplarda yaklaşık 2 milyar TL’lik işlem hacmi bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin elde edilen suç gelirlerini kripto varlıklara dönüştürerek izini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi.

49 şüpheli tutuklandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 55 şüpheliden 49’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilirken, diğer şüphelilerle ilgili adli sürecin sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, örgütün finansal ve teknolojik altyapısına yönelik incelemelerin devam ettiğini ve benzer yapılanmaların takibinin sürdürüleceğini açıkladı.