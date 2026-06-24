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Kaynak: DHA

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Pamucak Sahili'nde, yüzgecine parke taşı bağlanmış halde ölü bir yeşil deniz kaplumbağası bulundu.

Sahildeki bir büfede çalışan Ufuk Alaca, kıyıda hareketsiz halde duran deniz kaplumbağasını fark ederek kumluk alana çıkardı ve durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü'ye bildirdi.

VÜCUDUNDA DERİN KESİLER TESPİT EDİLDİ

Olay yerine giden Bahattin Sürücü'nün yaptığı incelemede, 'Chelonia mydas' türü yeşil deniz kaplumbağasının sol yüzgecine parke taşı bağlandığı ve vücudunda derin kesici alet izleri bulunduğu belirlendi.

Sürücü, olayla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ilgili kurumlara bilgi verildiğini açıkladı.

"İNSANLIK DIŞI BİR OLAY"

Karşılaştıkları manzaranın üzücü olduğunu belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, kaplumbağanın muhtemelen bir cisimle vurularak öldürüldüğünü ve ardından yüzgecine parke taşı bağlanarak denize atıldığını ifade etti.

Sürücü, "Yaptığımız incelemelerde hayvanın üzerinde derin bir kesi izi vardı. Muhtemelen bir aletle vurarak öldürmüşler ve daha sonra da yüzgecine bir parke taşı bağlayıp atmışlar. Bu insanlık dışı bir olay." dedi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın aydınlatılması için ilgili kurumlara bilgi verilirken, deniz kaplumbağasının ölüm nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.