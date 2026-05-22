Sokak hayvanlarına yönelik şiddetin geldiği korkunç boyutu bir kez daha gözler önüne seren olay, dün sabah saat 10.00 sıralarında Buca ilçesi Barış Mahallesi, Adnan Kahveci Caddesi'nde yaşandı. Caddeden geçen vatandaşların şüpheli çöp poşetlerini fark ederek durumu bildirmesi üzerine emniyet güçleri hızla bölgeye sevk edildi.

POŞETLER İÇİNDE 33 CAN: ÇEVREDEKİ KAMERALAR İNCELEMEDE

Olay yerine giden polis ekiplerinin yaptığı incelemede, ağzı sıkıca kapatılmış çöp poşetlerinin içinden trajik bir manzara çıktı. Bir kısmının henüz çok küçük yavrular olduğu belirlenen tam 33 kedinin ölü olduğu tespit edildi. Bölgeyi hemen güvenlik çemberine alan olay yeri inceleme ve asayiş ekipleri, kedilerin kesin ölüm nedenini belirlemek ve poşetleri bırakan şüpheli ya da şüphelileri tespit etmek amacıyla çevredeki tüm güvenlik kameralarını mercek altına aldı.

BAŞSAVCILIK DEVREDE: HAYVANLARI KORUMA KANUNU KAPSAMINDA SORUŞTURMA

Kamuoyunda büyük infial yaratan katliamın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı gecikmeksizin harekete geçti. Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayan Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirterek şu bilgileri paylaştı:

"İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekiplerce yapılan incelemelerde; cadde üzerinde bulunan çöp konteyneri önüne bırakılmış halde, büyük ve yavru olmak üzere toplam 33 kedinin ölü olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet' kapsamında derhal soruşturma başlatılmıştır."

SORUMLULARI HAPİS CEZASI BEKLİYOR

Hayvan hakları savunucularını ve sivil toplum kuruluşlarını ayağa kaldıran vahşetin ardından gözler yasal yaptırımlara çevrildi. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, evcil bir hayvanı veya sokak canlısını kasten öldüren kişi ya da kişiler hakkında doğrudan hapis cezası istemiyle adli işlem gerçekleştiriliyor. Emniyet güçlerinin, bölgedeki deliller doğrultusunda failleri kısa sürede adalete teslim etmesi bekleniyor.