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Kaynak: ANKA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde ticareti ile kullanımının engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Karşıyaka ilçesi Tersane Mahallesi’nde bir adrese operasyon gerçekleştirdi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın koordinesinde; Narkotik, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Karşıyaka İlçe Jandarma personeli tarafından 1 Ekim tarihinde Ş.D. isimli şahsın işyeri, aracı ve ikametinde arama yapıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Aramalarda; 30 gram kokain, 19 gram kubar esrar, 17 adet sentetik hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu içme aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 139 bin TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Ş.D., Jandarma'daki işlemlerinin ardından sevkedildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.