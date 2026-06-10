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Kaynak: AA

İzmir’de uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 13’ü tutuklandı, 20’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında Konak ilçesinde tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 kilo 175 gram sentetik uyuşturucu, 670 adet uyuşturucu hap, 2 tabanca, 2 pompalı tüfek, 470 fişek, 4 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 174 bin 590 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13’ü tutuklanırken, 20 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.