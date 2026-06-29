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Kaynak: DHA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde satan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında, uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen bir otomobil, önceki gün, Balçova ilçesinde durduruldu. Araçta ekiplerin aramasında, 15 kilogram skunk ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler E.Ö., H.Ö. ve M.Ö., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.