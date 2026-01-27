İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafikte yaşanan bir tartışmaya ilişkin görüntülerin sosyal medyadan paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, şüphelinin 35 FA 0333 plakalı otomobilin sürücüsü İ.K., (29) olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan İ.K'nın trafikteki ihlalleri kendisinin gerçekleştirdiğini kabul ettiği öğrenildi.

Ekipler, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında plaka takmamak, görüşü engelleyecek aksesuar kullanmak, sürücü belgesi geri alınmış olmasına rağmen araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, karayolu üzerinde duraklamak ve kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak dahil 7 ayrı maddeden 35 bin 919 lira idari para cezası uyguladı.

Ceza puanının dolması nedeniyle İ.K.'nın sürücü belgesi 2045 yılına kadar geri alınırken, araç trafikten men edildi.

Şüpheli hakkında ayrıca, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.