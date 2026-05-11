Olay, Karabağlar ilçesinde bulunan Bozyaka Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde karşıya geçmeye çalışan yavru kediye, henüz sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil çarptı. Sürücü olay yerinden hızla uzaklaşırken, kedi yol ortasında hareketsiz kaldı.

TRAFİK AKIŞI DURDURULDU

Durumu fark eden bölgedeki polis memurları, başka bir kazaya sebebiyet vermemek ve kediye müdahale edebilmek amacıyla yolda güvenlik önlemi alarak trafiği bir süreliğine durdurdu. Ekipler, yolda yatan yavru kediyi dikkatle muhafaza altına alarak yol kenarına taşıdı.

BELEDİYE EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Yapılan incelemede yavru kedinin çarpma sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, kedinin cansız bedenini bölgeye çağrılan belediye görevlilerine teslim etti.

Trafiğin yoğun olduğu saatlerde polislerin bir can için gösterdiği bu hassasiyet, çevredeki vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Polisin yolu keserek kediye müdahale ettiği anlar, toplumsal duyarlılık adına örnek bir davranış olarak kaydedildi.