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Kaynak: DHA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, dün Konak'ta önceden belirlenen adrese baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip mermer bir Zeus heykeli başı ele geçirildi.

KORUMA ALTINA ALINDI

Uzman ekiplerce yapılan ilk incelemelerde, heykeltıraşlık eseri olan heykel başının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında mutlaka korunması gereken, tarihsel değere sahip bir kültür varlığı olduğu belirlendi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Tarihi eser kaçakçılığına darbe vuran operasyonda, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.