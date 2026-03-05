Olay, İzmir’in Urla ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre ev sahibi N.Ü. (54) ile kiracı Rıdvan Çelik (37), evin önünde tahliye meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine N.Ü., yanında bulunan ruhsatsız tabancayla Çelik’e ateş etti.

KİRACI HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rıdvan Çelik’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından ev sahibi N.Ü. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tarafların bir süredir kira bedeli konusunda anlaşmazlık yaşadığı ve ev sahibinin kiracısından evi boşaltmasını istediği öğrenildi.

Tartışmanın da bu nedenle çıktığı belirtildi.