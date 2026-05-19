İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2026 yılı Mayıs Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yönetiminde gerçekleştirildi. Kurumun 2025 yılı faaliyet raporu, kesin hesabı ve bilançosunun onaylandığı genel kurulda, İzmir genelinde maliyeti 12 milyar lirayı aşan dev altyapı yatırımlarının hız kesmeden sürdüğü açıklandı. Genel kurulun en önemli gelişmesi ise 1 Haziran 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni su indirimi oldu.

Muhalefet grubunun eleştirilerine yanıt veren Başkan Cemil Tugay, artan enerji ve personel maliyetlerine rağmen İzmir halkını koruyan bir bütçe politikası izlediklerini vurguladı. Hükümetin Dikili ve Aliağa'daki arıtma tesislerinin kredilerini 2 yılı aşkın süredir onaylamadığını hatırlatan Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"Göreve geldiğimiz ilk mecliste suya yüzde 25 indirim yapmış, o günden beri zam yapmamıştık. Şimdi ise ilk 4 metreküp yerine ilk 6 metreküp suyun indirimli kullanılmasını sağlıyoruz. Temel tüketim miktarını ise 33 liradan 25 liraya düşürüyoruz. İzmir, artık su tarifelerinde Türkiye’nin en uygun fiyatlarından birini kullanacak. Tüm yükü İZSU ve İzmir Büyükşehir Belediyesi çeksin, hükümet hiçbir şey yapmasın isteniyor. Ben bu suyu bedavaya da vermek isterim ama kurumun malzeme ve personel gideri ne olacak? Biz bu zorlu şartlar altında, kendi kaynaklarımızla indirim yapıyoruz."



Genel kurulda oy çokluğuyla kabul edilen yeni tarifeye göre, konut abonelerinde temel hak olan suya erişimi kolaylaştırmak adına ilk kademe genişletildi ve fiyatlar aşağı çekildi.

Konut Aboneleri Tarifesi:

0 - 6 metreküp arası: 25,00 TL (Eski uygulama 0-4 metreküptü)

0 - 10 metreküp arası (Toplam bedel): 60,00 TL

11 - 20 metreküp arası: 99,83 TL

21 - 40 metreküp arası: 145,00 TL

41 metreküp ve üzeri: 201,90 TL

İş Yeri ve Tarımsal Sulama Tarifesi:

İş Yeri (İlk Kademe): 120,00 TL (41 metreküp üzeri 403,79 TL)

Tarımsal Sulama ve Hayvancılık (0-25 metreküp): 17,96 TL

Sosyal Destekler Korundu: Engelli, şehit yakını ve gazi abonelere konut tarifesinde %50; kırsal konutlarda %75, kırsal iş yerlerinde ise %50 indirim uygulaması devam edecek. Sosyal nakdi yardım alan vatandaşların aylık tüketimlerinin 2 metreküpü geçmeyen beşte birlik kısmından su ve atık su bedeli alınmayacak.

SON 5 YILDA İLK KEZ GELİR FAZLASI VERİLDİ

Faaliyet raporunda yer alan verilere göre İZSU, mali disiplin hamleleriyle dikkat çekti. Kurumun 2025 yılı gider bütçesi 25 milyar 92 milyon TL olurken, gelir bütçesi 25 milyar 743 milyon TL'ye ulaştı. Böylece İZSU, 2020 yılından bu yana ilk kez 651 milyon TL gelir fazlası elde etti. Bütçenin %81'i doğrudan yatırım, mal ve hizmet alımlarına harcanırken, personel giderleri yasal sınır olan %30'un altına düşürüldü.

İZSU'nun 2025 yılı boyunca kente kazandırdığı ve bütçesi 12 milyar TL'yi aşan başlıca yatırımlar şu şekilde açıklandı:

Arıtma Kapasitesinde %27 Artış: Çiğli 4. Faz 2. İkmal, Torbalı ve Yazıbaşı-Ayrancılar tesislerinin tamamlanmasıyla arıtma kapasitesi günlük 268 bin 660 metreküp artırıldı. Bu yatırımlara toplam 1 milyar 700 milyon TL harcandı. Dış kredi onayı bekleyen Dikili ve Aliağa-Yenişakran projelerine ise öz kaynaklardan 4 milyar TL bütçe ayrılarak nisan ayında temelleri atıldı.

Körfez İçin Tarihi Temizlik: İzmir Körfezi'nin su kalitesini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalarda, tamamı öz kaynaklarla 1 milyon 250 bin ton dip çamuru tarandı. Merkez ilçelerde yağmur suyu hatları ayrıştırılarak Körfez'e giden kirliliğin önüne geçildi.

Kayıp-Kaçak Oranında Büyük Başarı: 2000 yılında %58 olan kayıp-kaçak oranı, yürütülen hat yenileme çalışmalarıyla %24,74'e kadar düşürüldü. İzmir bu oranla Türkiye'nin en iyi ilk 5 büyükşehri arasına girdi. Kuraklıkla mücadele kapsamında 110 yeni su kuyusu açıldı.

Yeşil Enerji Hamlesi: Kurulan 10 yeni yenilenebilir enerji tesisi ile yılda 12,5 milyon kWh elektrik üretilmesi ve 50 milyon TL tasarruf sağlanması hedefleniyor.