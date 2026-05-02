İzmir’in Ödemiş ilçesinde süt yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Umurbey Mahallesi’nde meydana geldi. Murtaza Ş. (22) yönetimindeki 35 AJJ 196 plakalı otomobil, Halil G. (65) idaresindeki 35 HAL 82 plakalı süt kamyonuyla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan Elif S. (13), Damla G. (18) ve Metehan Y. (22), ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılar, Ödemiş Devlet Hastanesi ve Tire Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

