İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda suç örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 38 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, yasa dışı silah üretiminde kullanılabileceği belirlenen atölye ekipmanları ile 1000’den fazla silah parçası ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında firari durumda bulunan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.