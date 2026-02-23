İzmir’de su kesintisi: Hangi semtler etkilenecek?

İZSU yetkilileri, branşman hatları ve ana iletim hatlarındaki sorunlar sebebiyle bazı mahallelerde su akışının belirli saatlerde kesileceğini açıkladı. Vatandaşlar, kesinti sürelerini ve etkilenecek bölgeleri öğrenmek için resmi duyuruları takip ediyor. İşte, İzmir 23 Şubat Pazartesi su kesintisi...