23 Şubat 2026 Pazartesi
İstanbul
İSTANBUL'DA OTOBÜSLERİN HIZ SINIRI DÜŞÜRÜLDÜ
İzmir’de su kesintisi: Hangi semtler etkilenecek?

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 23 Şubat 2026 Pazartesi günü Bornova, Karabağlar, Dikili, Kemalpaşa, Urla ve Ödemiş ilçelerinde arıza onarımı ile planlı bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İzmir'de su kesintisi: Hangi semtler etkilenecek?

İZSU yetkilileri, branşman hatları ve ana iletim hatlarındaki sorunlar sebebiyle bazı mahallelerde su akışının belirli saatlerde kesileceğini açıkladı. Vatandaşlar, kesinti sürelerini ve etkilenecek bölgeleri öğrenmek için resmi duyuruları takip ediyor. İşte, İzmir 23 Şubat Pazartesi su kesintisi...

BORNOVA SU KESİNTİSİ

BORNOVA SU KESİNTİSİ

Kesinti süresi: 23.02.2026 saat 09.00 – 11.00
Etkilenecek mahalle:
Işıklar
Arıza nedeni: Branşman arızası

KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ

KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ

Kesinti süresi: 23.02.2026 saat 09.20 – 12.20
Etkilenecek mahalleler:
Doğanay
Esenlik
Kazım Karabekir
Reis
Arıza nedeni: Ana boru arızası

DİKİLİ SU KESİNTİSİ

DİKİLİ SU KESİNTİSİ

Kesinti süresi: 23.02.2026 saat 09.15 – 11.15
Etkilenecek mahalleler:
İsmetpaşa
Salimbey
Arıza nedeni: Branşman arızası

KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

Kesinti süresi: 23.02.2026 saat 09.00 – 12.00
Etkilenecek mahalle:
Ulucak İstiklal
Arıza nedeni: Ana boru arızası

URLA SU KESİNTİSİ

URLA SU KESİNTİSİ

Urla ilçesinde farklı mahallelerde birden fazla kesinti uygulanacak.
09.16 – 11.16
Etkilenen mahalle: Barbaros
Arıza nedeni: Ana boru arızası

URLA SU KESİNTİSİ (devam)

08.58 – 11.58
Etkilenen mahalleler: Camiatik, Yelaltı, Yeni
Arıza nedeni: Ana boru arızası

URLA SU KESİNTİSİ (devam)

07.39 – 10.05
Etkilenen mahalle: Yaka
Arıza nedeni: Ana boru arızası

ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ

ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ

Kesinti süresi: 23.02.2026 saat 09.00 – 11.00 (yaklaşık 2 saat)
Etkilenecek mahalle:
Seyrekli
Arıza nedeni: Ana boru arızası

