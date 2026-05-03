İzmir’in Buca ilçesinde, sokakta uyuyan yaşlı bir adama fiziksel saldırıda bulunup o anları kayda alan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Buca'da meydana gelen olayda, F.E. ve Ç.Y. isimli şahıslar, sokakta uyuyan yaşlı bir adamın yanına giderek önce mağdurla dalga geçti, ardından yüzüne tekme attı. Şüphelilerin bu saldırı anlarını cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaşması üzerine, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti.

Emniyet birimlerince kimlikleri kısa sürede tespit edilen ve 18 yaşından küçük oldukları belirlenen zanlılar, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, hakim karşısına çıkarıldı.

Mahkeme, zanlıların şu suçlardan tutuklanmasına karar verdi:

Kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama

Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek

Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek

Tutuklanan şüpheliler, işlemlerin ardından cezaevine nakledildi.