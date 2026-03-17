Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir araca ve iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.

Yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda silahlı saldırının şüphelileri F.K. ve E.A. olarak belirlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen özel harekat destekli eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.