İzmir'de dün öğle saatlerinden bu yana devam eden kuvvetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli sağanak sebebiyle Selçuk-Aydın kara yolunun Havutçu mevkisinde çökme meydana geldi.

TRAFİK ULAŞIMA KAPATILDI

Otoyolda meydana gelen çökme nedeniyle yol çift taraflı ulaşıma kapatıldı. Jandarma ekipleri bölgede önlem aldı. Karayolları ekipleri, çöken yolu onarmak için çalışma başlattı.

"DEPREM OLDU SANDIK"

Bölge esnafı İbrahim Çağlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Deprem oldu sandık, baktık yol çökmüş. O esnada trafiği durdurmaya çalıştık, yardımcı olduk. Sonra ekipler geldi." dedi.