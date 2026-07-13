İzmir’in Torbalı ilçesinde kaybolan 11 yaşındaki çocuktan sevindiren haber geldi.
Dağkızılca Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde yakınları tarafından kaybolduğu fark edilen Hüseyin Efe Uzun için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.
Ailenin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
11 SAAT BOYUNCA ARALIKSIZ ARANDI
Arama çalışmaları, AFAD ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütüldü.
Çalışmalara; TAKUT, TAKED ekipleri, Torbalı Ülkü Ocakları teşkilatı mensupları, bölge halkı da destek verdi.
Gece boyunca arazi ve mahalle çevresinde sürdürülen yoğun çalışmaların ardından ekipler, yaklaşık 11 saat sonra sabaha karşı Hüseyin Efe Uzun’a ulaştı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Bulunduğunda sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen 11 yaşındaki çocuk, ekipler tarafından ailesine teslim edildi.
Hüseyin Efe Uzun’un bulunması ailesi ve mahalle sakinlerine büyük sevinç yaşattı.