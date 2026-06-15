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Kaynak: İHA

Kaza, akşam saat 23.00 sıralarında Yeni Mahalle Güzelhisar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eski Garaj Kavşağı yönünden Güzelhisar Mahallesi istikametine seyir halinde olan E.U. idaresindeki 34 GOR 257 plakalı BMW marka otomobil, 572 Sokak kavşağında Z.F. yönetimindeki 35 S 82164 plakalı servis otobüsü ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle servis otobüsü yola devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüleri Z.F. ve E.U. ile 2 yolcu, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.