İzmir'de etkisini artıran sağanak ve fırtına, Buca, Konak, Karabağlar ve Bornova başta olmak üzere birçok ilçede sele neden olurken, araçlar sürüklendi, ev ve iş yerlerini su bastı. Metrekareye Buca'da 80, Konak'ta 63 kilogram yağış düşerken vatandaşlar altyapı yetersizliğine tepki gösterdi.



İzmir'de dün akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak ve fırtına, kent genelinde hayatı durma noktasına getirdi.

Meteoroloji verilerine göre kısa sürede metrekare başına Buca'da 80 kilogram, Konak'ta ise 63 kilogram yağış düşerken Buca, Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde ciddi taşkınlar yaşandı. Buca'nın Yıldız, Vali Rahmi Bey ve Yaylacık mahallelerinde park halindeki araçlar su altında kalırken, Kemalpaşa'da sel suları otomobilleri sürükledi.

Konak'ta rögarların taşmasıyla ana arterler göle dönerken, bir vatandaşın su birikintisinde olta atarak durumu protesto etmesi dikkat çekti.

KENDİ İMKANLARIYLA SUYU TAHLİYE ETMİŞLER

Yıldız Mahallesi'nde esnaflık yapan Cavid Can Koçak, gece saat 01.00'e kadar kendi imkanlarıyla dükkanlarına giren suyu tahliye ettiklerini söyledi. Koçak, "Saat 20.00'de fırtınayla birlikte aniden başlayan yağmur, kısa sürede sele dönüştü. Dükkana geldiğimizde her yerin suyla dolduğunu gördük, yağmurun bu kadar şiddetli olacağını ve dükkanın içine kadar gireceğini tahmin etmemiştik.

Saat 01.00'e kadar kendi imkanlarımızla suyu boşaltmak için uğraştık. Yetkililere haber verdik ancak dükkanlardan ziyade evlere öncelik verildiği için kendi çözümlerimizi üretmek zorunda kaldık. En büyük sorunumuz, yoldan geçen araçların hız yapmasıydı, araçlar geçtikçe sular dükkanlara ve evlere daha fazla taşıyordu. Bu durumu engellemek ve suların içeri girmesini önlemek adına mahalle girişini kapatmak durumunda kaldık. İnsanların yağmurluklarıyla bel hizasına gelen suyun içinde zorlukla ilerlediği bir gece yaşadık" ifadelerini kullandı.

ÇUVALLARLA SOKAK GİRİŞİNİ KAPATTILAR

Aynı mahallede esnaf olan Polat Koçak, "Dükkana ulaşmaya çalışırken sel sularına kapılma tehlikesi atlattım ve büyük bir korku yaşadım. Mahalledeki evlerin içine sular dolarken insanların feryatlarını duymak çok üzücüydü. O an kendi işimizi bir kenara bırakarak komşularımıza yardım etmeye odaklandık. Sokaktaki suyun araç trafiği nedeniyle evlerin içine daha fazla girmemesi için yolları kum çuvallarıyla kapatarak önlem almaya çalıştık" dedi.

"HER YAĞMURDA AYNI KORKUYU VE ÇİLEYİ ÇEKMEKTEN YORULDUK"

Evi sular altında kalan mahalle sakinlerinden Zülciye Aslan, "Dün gece yağan şiddetli yağmur nedeniyle her yer göle döndü, sular içeri girmesin diye kapı önlerine taşlar ve kilimler koymamıza rağmen başarılı olamadık. Tuvaletler geri tepti, banyolar yarıya kadar suyla doldu ve sular odalara kadar girdi.

Oğlumla birlikte sabaha kadar su boşaltmaktan gözümüze uyku girmedi. Şu an parkeler kabarmasın diye tüm camları açıp kurutmaya çalışıyoruz ama her yağmurda aynı korkuyu ve çileyi çekmekten yorulduk. Belediye yetkilileriyle görüşmemize rağmen mahallemizdeki altyapı sorunu bir türlü çözülmedi, her yağmurda aynı mağduriyeti yaşıyoruz" diye konuştu.

YATALAK HASTAYI KOMŞULAR KURTARDI

Mağduriyetini dile getiren Fatma Özgezer ise, "Yaşadığımız bu afet bizi gerçekten perişan etti. İçeri girdiğimde 20 yaşındaki yatalak çocuğumu suyun içinde buldum ve komşularımın yardımıyla onu başka bir odaya alabildik. Buzdolabım ve bulaşık makinem dahil olmak üzere tüm eşyalarım su altında kalarak bozuldu.

Eşim cezaevinde olduğu için zaten ekonomik olarak zor bir durumdayken, bu sel felaketiyle tamamen mağdur oldum. Yaklaşık bir buçuk yıldır bu mahalledeyim, geçen yıl böyle bir olay yaşamamıştık ama bu sene her şeyimizi kaybettik, ne yapacağımızı bilemez durumdayız" açıklamasında bulundu.