İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde 19 Ocak'ta Giuseppe Verdi'nin "Attila" operasını sahneleyecek. Aynı sahnede 24 Ocak tarihinde "Hoffmann'ın Masallarından Bölümler" konseri sanatseverlerle buluşacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu, hafta boyunca farklı sahnelerde temsillerini sürdürecek. Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Oyun Oyun İçinde", "Yuko" ve "Kral Olmak İstemeyen Aslan" oyunları; Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Hamlet"; Bornova Fuaye Sahnesi'nde ise "Böcek Oteli" izleyici karşısına çıkacak.



İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, 21 Ocak'ta Aydın Germencik Belediyesi Konferans Salonu'nda "Tangolar Valsler Kantolar" adlı konser programını gerçekleştirecek.



İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 23 Ocak'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) şef Fuad İbrahimov yönetiminde, solist Sophie Dervaux'nun katılımıyla bir konser verecek.



İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF), hafta boyunca seminer, atölye ve sergi etkinlikleriyle sanatseverleri ağırlayacak. 19 Ocak'ta müze araştırmacısı Zülal Gözde Görkem eşliğinde "Müzede Aile Günü" atölyesi ile Gülçin Bedi'nin "Anlatılmayanı Duymak: Etkili İletişim Sanatı" semineri düzenlenecek. 20 Ocak'ta Nihat Demirkol "Retorika: Konuşabilen İnsandan Konuşamayan İnsana Bir Geri Evrim Hikayesi" başlıklı seminerini sunacak. 21 Ocak'ta Prof. Dr. Murat Tuncay, "Tiyatronun Güldüren Maskesi: Komedya" konulu söyleşide bulunacak.



22 Ocak'ta İrem Oğuz "Dijital Çağda Müzeler: Teknolojik Dönüşüm ve Yapay Zeka" seminerini verecek. 23 Ocak'ta Hasan Işıklı'nın dilekler temalı "Hayali Bellek" atölyesi ve Alsancak Halk Kütüphanesi'nde çocuklara yönelik "Gökyüzü Kadar Merak" atölyesi yapılacak.Sergi alanında Neşe Süzen Bengisu'nun "Kopmalar" adlı sergisi 20 Ocak'ta ziyarete açılacak ve 1 Şubat'a kadar devam edecek. Folklor Günleri kapsamında "Ege'de Baş Bağlama" sergisi ise 25 Ocak'ta kapılarını açacak ve 7 Şubat'a dek gezilebilecek.



Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 21 Ocak'ta İzmir Oda Orkestrası, şef Aziz Shokhakimov yönetiminde Haydn'ın Trompet Konçertosu, Gershwin'in "Paris'te Bir Amerikalı" ve Rimsky-Korsakov'un "Şehrazad" eserlerini seslendirecek. 22 Ocak'ta ise Levent Gündüz, "30. Yıla Bir Yıldız" konseriyle operadan popa, dünya müziğinden Türk sanat müziğine uzanan repertuvarıyla seyirciyle buluşacak.