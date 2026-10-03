İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik olarak çalışma başlattı.

Milas’ta şüpheli araç durduruldu: 144,7 litre kaçak içki ele geçirildiMilas’ta şüpheli araç durduruldu: 144,7 litre kaçak içki ele geçirildiGündem

Ekiplerce Buca ilçesinde belirlenen depoya düzenlenen operasyonda yapılan aramada; piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 800 bin TL olan 23 bin 40 şişe sahte içkinin yanı sıra 23 bin 323 adet bandrol ve 46 bin 490 adet etiket ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.