Kaynak: DHA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik olarak çalışma başlattı.

Ekiplerce Buca ilçesinde belirlenen depoya düzenlenen operasyonda yapılan aramada; piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 800 bin TL olan 23 bin 40 şişe sahte içkinin yanı sıra 23 bin 323 adet bandrol ve 46 bin 490 adet etiket ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.