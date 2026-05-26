Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İzmir genelinde yasa dışı göçle mücadele kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından iki ayrı başarılı operasyon gerçekleştirildi.

İlk olay Menderes ilçesi açıklarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, dün sabah saat 04.50 sıralarında içerisinde düzensiz göçmenlerin yer aldığı fiber karinalı bir lastik botun motor arızası yaptığı ve denizde sürüklendiği ihbarı alındı. Göçmenlerin yardım çağrısı üzerine vakit kaybetmeden harekete geçen Sahil Güvenlik botu (KB-89) ekipleri, sürüklenen bottaki 13’ü çocuk olmak üzere toplam 26 düzensiz göçmeni güvenli bir şekilde kurtararak karaya çıkardı.

Aynı gün saat 16.30 sıralarında Çeşme ilçesinde devam eden denetimlerde ise teknolojik imkanlar devreye girdi. Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-354) tarafından yapılan arazi taramasında, kara üzerinde şüpheli bir grup düzensiz göçmenin hareket halinde olduğu belirlendi.

Tespit üzerine bölgeye hızla sevk edilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, düzenlediği operasyonla 7’si çocuk toplam 21 düzensiz göçmeni kıskıvrak yakaladı.

Her iki operasyon kapsamında sağ salim kurtarılan ve yakalanan toplam 47 düzensiz göçmen, kıyıdaki yasal ve idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.