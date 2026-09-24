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Kaynak: İHA

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kamu düzeninin korunması ve çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanarak adli mercilere teslim edilmesi amacıyla çalışma yürüttü. Ekiplerin önceden belirlediği 78 adrese sabah saat 06.30'da eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyona 150 emniyet personeli katılırken, aramalar kesintisiz şekilde 24 saat devam etti. Çalışmalar sonucunda kasten öldürme, yağma, hırsızlık, yaralama ve tehdit gibi suçların yanı sıra cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı, dolandırıcılık ile Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından aranan kişiler tespit edildi.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası veya yakalama kararı bulunan toplam 184 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra adli makamlara sevk edildi.