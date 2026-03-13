İzmir'in Konak ilçesindeki tarihi Asmalı Mescit Camii restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden kapılarını açtı. Camide restorasyon sonrası ilk cuma namazı kılındı.

İkiçeşmelik semtinde 1894 yılında inşa edilen cami için 2024 yılında İzmir Valiliği tarafından ihale gerçekleştirildi. İhalenin ardından 31 Mart 2025 tarihinde restorasyon işlemlerine başlandı. Onaylı projeler doğrultusunda sonradan doldurulan bodrum kat ortaya çıkarıldı. Yapının güneybatı yönünde doldurulan alanlar temizlenerek yeniden imalatlar yapıldı.

GÜÇLENDİRME İŞLEMLERİ BİTTİ

Restorasyon kapsamında caminin beden duvarlarında güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Duvarlarda derz açma, sıva ve taş temizlikleri ile tamamlama işlemleri yapıldı. Cami içerisindeki tüm ahşap elemanlar yenilendi. Elektrik ve mekanik sistemlerin bakımı yapıldı.

ŞEHİTLER İÇİN MEVLİT OKUNDU

Çalışmaların sona ermesiyle Asmalı Mescit Camii bugün kılınan cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açıldı. Namaza İzmir Valisi Süleyman Elban ve cami cemaati katıldı. Namaz öncesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Şehitler Haftası sebebiyle mevlid-i şerif okundu.