İzmir'in Torbalı ilçesinde bir oto galerinin kurşunlanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
26 Haziran'da meydana gelen silahlı saldırının ardından Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
OPERASYONLA YAKALANDILAR
Yapılan incelemeler sonucunda saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen V.K. (21) ile Ö.Y.A. (17) düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.