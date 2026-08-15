Kaynak: ANKA

Türkiye, geçen yıl İzmir'de çıkan orman yangınlarını konuşmuştu. İzmir Valisi Süleyman Elban, "Çeşme, Ödemiş, Seferihisar, Foça ve Aliağa'daki yangınların elektrik hatlarından çıkan kıvılcımlarla başladığını ve insan veya sabotaj kaynaklı olmadığını" belirtirken, GDZ Elektrik de "sahadaki ilk değerlendirmelerde yangınların elektrik hatlarından çıktığına dair somut bir bulgu bulunmadığını" açıklamıştı.

HKP İzmir İl Başkanı avukat Tacettin Çolak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dönemin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İzmir Valisi Süleyman Elban ve GDZ Elektrik Şirketi Yönetim Kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Geçtiğimiz yıl İzmir'de meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili olarak kamu görevlileri ve GDZ Elektrik Şirketi yetkilileri hakkında yapılan suç duyurusu için, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yapılmasına yer olmadığına hükmedildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkın Kurtuluş Partisi'nin (HKP) geçen yıl İzmir'deki orman yangınlarıyla ilgili kamu görevlileri ile GDZ Elektrik Şirketi yöneticileri hakkında yaptığı suç duyurusunda, "ihbarın soyut ve genel nitelikte olması, araştırılabilir, belirli ve somut bir suç olgusunu ortaya koymaması" gerekçesiyle "soruşturma yapılmasına yer olmadığına" karar verdi.

KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Suç duyurusunun ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve İzmir Valisi yönünden dosyayı ayırırken, GDZ Elektrik ve kamu görevlileri yönünden dosya suç ihbarı olarak Başsavcılığa gönderildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "soruşturma yapılmasına yer olmadığına" ilişkin kararının gerekçesinde, "suç duyurusu dilekçesinde yangınların elektrik hatlarından kaynaklandığının ileri sürülmesine rağmen, hangi yangının, hangi tarih ve saatte, hangi yerleşim yerindeki hangi enerji nakil veya dağıtım hattından çıktığının ortaya konulmadığı" vurgulandı. "Hattın teknik özellikleri, bakım sorumlusu ve iddia edilen bakım eksikliğinin nasıl meydana geldiğinin de açıklanmadığı" ifade edildi.

Gerekçede, "partinin ihbarında GDZ Elektrik yönetim kurulu üyelerinin isimleri, görev dönemleri ve yangınlarla doğrudan bağlantılı karar veya ihmallerinin ortaya konulmadığı, ilgili kamu görevlileri yönünden de hangi kurumda görev yapan, hangi unvana sahip ve hangi tarihte hangi denetim, izin, gözetim veya müdahale yükümlülüğünü ihlal ettiği ileri sürülen kişilerin belirlenmediği" söylendi.

Başsavcılık, suç duyurusu dilekçesinde "yangın mahallinde yapılmış teknik inceleme, olay yeri raporu, itfaiye tespit tutanağı, yangın çıkış sebebini gösteren bilirkişi raporu, enerji hattında meydana gelen arıza veya bakım eksikliğini ortaya koyan teknik belge yahut belirli bir kişinin kusurunu gösteren herhangi bir somut delilin bulunmadığını" vurguladı.

Gerekçede, "Yangınların elektrik hatlarından çıktığı yönündeki iddiaların da basına yansıyan genel değerlendirmeler ile bazı idari açıklamalardan ibaret kaldığı" ifade edildi.

SORUMLU KİŞİ GÖSTERİLMEDİ

"Elektrik tesisatı ile yangın arasındaki teknik nedensellik bağının olay yerinde yapılacak keşif, teknik inceleme ve uzman bilirkişi raporlarıyla ortaya konulabileceği" belirtilen gerekçede, Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin 14 Ekim 2021 tarihli kararına da atıf yapıldı. Taksirle yangına neden olma iddiasında uzman bilirkişi heyetiyle inceleme yapılması ve kusurun gerekçeli raporla belirlenmesi gerektiği kaydedildi.

Ancak suç duyurusunda "belirli bir yangın mahalli, enerji hattı, arıza kaydı veya sorumlu kişinin gösterilmediği; bu nedenle belirsiz sayıdaki yangın ve kişiler hakkında soruşturma yürütülmesini gerektirecek yeterli somutluğun bulunmadığı" değerlendirildi.

Başsavcılık ayrıca, "görevi kötüye kullanma" suçunun oluşması için kamu görevlisinin görevini ihlal etmesi ve bu eylem nedeniyle mağduriyet veya kamu zararı doğması gerektiğini ifade etti. HKP'nin "denetim görevinin yerine getirilmediği" ve "milyarlarca liralık kamu zararı doğduğu" yönündeki iddialarında da "hangi kurum veya görevliden kaynaklandığı ile zarar arasındaki bağlantının gösterilmediği" savunuldu.

Kararda, HKP Genel Başkanlığı vekillerinin ilgili kamu görevlileri, GDZ Elektrik Şirketi yönetim kurulu üyeleri ve tespit edilecek diğer ilgililer hakkında "görevi kötüye kullanma, taksirle yangına neden olma ve sair suçlar" iddialarıyla yaptığı ihbarın "soyut ve genel nitelikte olduğu, araştırılabilir, belirli ve somut bir suç olgusunu ortaya koymadığı" gerekçesiyle soruşturma yapılmasına yer olmadığı belirtildi.

KARARA İTİRAZ EDİLECEK

HKP İzmir İl Başkanı avukat Tacettin Çolak, İzmir'de birden fazla yangın çıktığını ve İzmir Valisi'nin yangınların elektrik hatlarından kaynaklandığı yönündeki açıklamasını hatırlatarak, elektrik dağıtım sisteminin GDZ Elektrik'in yetki ve sorumluluğunda olduğunu söyledi. Çolak, Vali'nin açıklamasının yeterli şüphe oluşturduğunu ve savcıların re'sen soruşturma başlatması gerekirken görevlerini yapmadığını savunarak suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.

'KARARI VERENLERİN HUKUKİ YETERLİLİĞİ SORGULANMALI'

Çolak, kararda belirtilen bilirkişi incelemesini yaptırma görevinin savcılık makamı veya mahkemelere ait olduğunu belirterek, "Şikayetçinin bilirkişi incelemesi yapılmasını gerektirecek hazırlıklar yapması ya da belge, bilgi toplayıp savcılıklara sunması diye bir yükümlülüğü yoktur. Kararı veren savcı, kendi görevlerini bize yıkmaya çalışmaktadır. Böyle bir değerlendirme ile şikayetimizin işleme konulmaması inanılır gibi değil. Bu durum, kararı verenlerin hukuki yeterliliğinin sorgulanmasını gerektirir" şeklinde konuştu.

Kararda siyasi müdahale olduğunu düşündüklerini belirten Çolak, Sulh Ceza Hakimliği nezdinde itiraz haklarını kullanacaklarını dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

2025 yılının yaz aylarında İzmir'in Aliağa, Çeşme, Menderes, Seferihisar, Gaziemir, Buca, Foça, Aliağa ve Tire gibi birçok ilçesinde arka arkaya büyük ölçekli orman yangınları çıkmış, alevler yerleşim yerlerini ve siteleri tehdit ettiği için tahliyeler yapılmıştı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Çeşme, Ödemiş, Seferihisar, Foça ve Aliağa'daki yangınların elektrik hatlarından çıkan kıvılcımlarla başladığını belirtmişti. GDZ Elektrik ise ilk sahadaki değerlendirmelerde yangınların elektrik hatlarından çıktığına dair somut bir bulguya rastlanmadığını savunmuştu.

Süreç içerisinde İzmir İtfaiyesi tarafından özellikle Çeşme Ildırı'daki yangının elektrik direklerindeki ark ve kıvılcımlardan kaynaklandığına dair teknik raporlar hazırlanmış, konu kamuoyunda ve yargı mercilerinde büyük yankı uyandırmıştı.

TMMOB İHMALE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

TMMOB İzmir İKK, 2025'te yangınlarla mücadelede yalnızca sıcaklık ve rüzgârın gerekçe gösterilmemesi gerektiğini; önleyici tedbirler, risk yönetimi ve altyapı bakımının da değerlendirilmesi gerektiğini savunmuştu.

Yapılan açıklamada, "Bu işin fıtratı böyle diyerek eldeki olanaklarla yetinip, vatandaşları daha dikkatli olmaları için uyarıp, sezonun hasarsız geçmesini dilemek ormanlarımızı ve doğal varlıklarımızı yok saymaktan başka bir şey değildir. Bu güne kadar olduğu gibi yangınların seyrini tartışmak, yanan alan miktarı üzerinden eksik - fazla diye polemik yapmak, uçak, helikopter, arozöz sayısı ile ekip miktarının sayısının tartışılması artık sonucu değiştirmediği görülmesi gerekmektedir.

Yangından sonra yangına dayanıklı türler dikelim, zeytin dikelim, yapraklı türler dikelim ve kızılçamı ortadan kaldıralım gibi bilimsel gerçeklerden uzak tartışmalara da son verilmesi gerekmektedir." denilmişti.