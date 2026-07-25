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Kaynak: DHA

İzmir'in Torbalı ilçesinde orman yangını çıktı. Kaplancık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, ekipleri alarma geçirdi.

Yangın, saat 18.43'te meydana geldi. Bölgeden yükselen yoğun dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kısa sürede harekete geçti.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yangına müdahale kapsamında bölgeye;

4 uçak

6 helikopter

25 arazöz

6 su ikmal aracı

3 dozer

Yetkililer, ihbarın alınmasının ardından ilk müdahalenin 9 dakika içinde gerçekleştirildiğini açıkladı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ekipler, alevlerin daha geniş alanlara yayılmasını önlemek ve yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun müdahalesini sürdürüyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler ise devam ediyor.