İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, önceki gün yakalanan zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 29 kişi serbest bırakılırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
Operasyon kapsamında firari durumda bulunan 3 zanlının yakalanması için güvenlik güçlerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerince 26 Haziran’da eş zamanlı baskınlar gerçekleştirilmişti.
Operasyonda 40 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda yasa dışı silah üretiminde kullanılabileceği değerlendirilen atölye ekipmanları, 1000’i aşkın silah parçası, 96 tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilmişti.