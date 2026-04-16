İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde durdurulan hafif ticari araçta 156 bin 600 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Şüpheli hafif ticari araç, Kemalpaşa'da ekiplerce durduruldu. Yapılan aramada 156 bin 600 uyuşturucu hap bulundu, araçtaki T.E. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.