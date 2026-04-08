İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü’nde hafızayı tazelemek ve "susturulamayan" gazeteciliğin altını çizmek için anlamlı bir buluşmaya imza attı. Özge Mumcu, Rahşan Anter, Abit Dursun ile usta gazeteciler Çiğdem Toker, Hakkı Özdal ve Zafer Arapkirli’nin katıldığı söyleşide; yöntemi değişse de hedefi hep aynı kalan "gerçeği boğma" çabalarına karşı tek çıkış yolunun toplumsal dayanışma olduğu vurgulandı.

KURŞUNDAN PARMAKLIKLAR ARDINA: YÖNTEM DEĞİŞTİ, HEDEF AYNI

Söyleşinin moderatörlüğünü üstlenen Zafer Arapkirli, gazeteciliği "iyilerle kötülerin savaşında saf tutmak" olarak tanımlarken, baskı mekanizmalarının evrimine dikkat çekti. Eskiden Uğur Mumcu, Turan Dursun ve Musa Anter örneklerinde olduğu gibi "can alarak" susturulan kalemlerin, bugün hapis cezaları ve yargı kıskacıyla "kırılmak" istendiğini belirtti. İGC Başkanı Dilek Gappi ise bu zorlu süreçte sadece gazetecilerin değil, ailelerinin de dahil olduğu güçlü bir maddi-manevi dayanışma ağının kurulmasının artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu ifade etti.

CİNAYETLERİN 'NEDEN' SORUSUNU SORMAK

Uğur Mumcu’nun kızı Özge Mumcu ve Musa Anter’in kızı Rahşan Anter, yıllardır süren adalet arayışlarını ve halkın üzerinde kurulan korku iklimini anlattı. Gazeteci Hakkı Özdal ise can yakıcı bir gerçeğe parmak bastı: Gazeteci cinayetlerinde failin kim olduğundan ziyade, bu cinayetin "neden" işlendiğinin sistematik olarak karartıldığını söyledi. Özdal’a göre hedef sadece bir birey değil; toplumun aydınlanma, birlikte yaşama ve özgür düşünme zeminidir.

"SADECE GAZETECİDEN KAHRAMANLIK BEKLEMEYİN"

Söyleşinin en çarpıcı mesajlarından biri de halkın haber alma hakkına sahip çıkma sorumluluğuna dairdi. Çiğdem Toker, gazeteciliğin bir demokrasi köprüsü olduğunu hatırlatarak, okur ve izleyici desteğinin hiç olmadığı kadar hayati bir önem taşıdığını vurguladı. Toker, "Eğer sadece gazeteciden kahramanlık beklenirse, iyi gazeteciliğin ayakta kalması mümkün olmaz," diyerek, toplumun gerçeğe sahip çıkması gerektiği çağrısını yaptı.

6 yaşındayken babasının tetikçisiyle göz göze gelen Abit Dursun’un da hatırlattığı gibi; asıl amaç halkın toplumla kurduğu o bağı koparmak. Ancak İzmir’deki bu yoğun ilgi, o bağın hala ne kadar diri olduğunun en somut kanıtı oldu.