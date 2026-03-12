Etkinlik, öğrencilerin işitme engelli bireylerin dünyasını daha iyi anlamalarını sağlamak ve empati duygusunu geliştirmek amacıyla gerçekleştirildi.

ÖĞRENCİLERE İŞARET DİLİ EĞİTİMİ VERİLDİ

Program öncesinde okul yönetimi tarafından öğrencilere işaret dili eğitimi verildi. Okul Müdürü Mesut Yüksel öncülüğünde hazırlanan etkinlikte öğrenciler sahneye çıkarak İstiklal Marşı’nı işaret diliyle ifade etti.

Hazırlanan gösteri, hem öğretmenlerden hem de programa katılan velilerden büyük ilgi gördü. Etkinlik sayesinde öğrenciler milli değerleri farklı bir yöntemle öğrenirken kapsayıcı toplum anlayışını da deneyimleme fırsatı buldu.

“SADECE EZBERLEYEREK DEĞİL, HİSSEDEREK ÖĞRENMELERİNİ İSTEDİK”

Okul Müdürü Mesut Yüksel, etkinliğin amacının yalnızca marşın sözlerini öğretmek olmadığını belirterek şunları söyledi:

İstiklal Marşı, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin en güçlü sembollerinden biridir. Biz de öğrencilerimizin bu değeri sadece ezberleyerek değil, hissederek öğrenmelerini istedik.

ÖZEL BİREYLER İÇİN FARKINDALIK MESAJI

Yüksel, işaret diliyle yapılan bu etkinliğin özel bireylerin hayatına dair farkındalık oluşturduğunu da vurguladı.