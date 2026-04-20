İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yürüttüğü başarılı operasyonlarına bir halka daha ekledi. Teknik ve fiziki takibe alınan bir şüphelinin adresine düzenlenen baskında zehir tacirlerine geçit verilmedi.

Narkotik polisinin radarına giren Y.A.D. isimli şahıs, bir süre boyunca adım adım izlendi. Şüphelinin Buca ilçesindeki ikametine operasyon için düğmeye basan ekipler, adreste yaptıkları detaylı aramalarda satışa hazır halde tam 16 kilo 550 gram esrar ele geçirdi.

Operasyon kapsamında kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan Y.A.D., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece suçun niteliği ve ele geçirilen madde miktarı göz önünde bulundurulan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.