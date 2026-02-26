İşadamı Mehmet Tekinalp, kendisine ait olan arazideki iki petrol istasyonunun altı yıldır "işgal" altında olduğunu belirterek, bu durumu bir "çökme" hikâyesi olarak nitelendirdi.



İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci yazar Mahmut ÖVÜR iddiayı gazetesindeki köşesine taşıdı.



İddiaların merkezinde ise CHP'li üst düzey isimler ve İzmir Büyükşehir Belediyesi yer alıyor.

BELEDİYE VE SİYASET KISKACINDA BİR MÜLKİYET SAVAŞI

İşadamı Mehmet Tekinalp, mülk sahibi olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne defalarca başvurduğunu ancak bir sonuç alamadığını ifade ediyor. İstasyonların herhangi bir kontratı olmadığını ve belediyenin de bu işgali tespit ettiğini belirten Tekinalp, "Belediye işgalciye 15 gün süre veriyor, 'şartları yerine getirmezsen iptal edeceğim' diyor. Ancak o 15 gün bir türlü dolmuyor. Yıllardır süren bir oyalama taktiğiyle karşı karşıyayız," dedi.

YARGI SÜRECİNİ UZATMA İDDİASI

Olayın siyasi boyutuna dikkat çeken Tekinalp, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin de devreye sokulduğunu öne sürdü. Tekinalp, meclisin iptal kararı yerine "men" kararı vererek bir "FETÖ taktiği" uyguladığını, amacın ise İdare Mahkemesi'nden yürütmeyi durdurma kararı alarak süreci daha da uzatmak olduğunu iddia etti.

"GİZLİ TANIK DEĞİL, AÇIK TANIĞIM"

Aylık kira gelirinin yaklaşık 1 milyon dolar olduğu belirtilen istasyonlarla ilgili Mahmut Övür’e konuşan Tekinalp, "Ölü taklidi yapıyorlar" dediği İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Petrol Ofisi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. "Gizli tanık değil, açık tanığım" diyen işadamı, belgeli bir hukuksuzluk yaşandığını ve bu duruma CHP'li yerel yöneticilerin göz yumduğunu savunuyor. Skandalın boyutlarının yargılama süreciyle birlikte daha da netleşmesi bekleniyor.

