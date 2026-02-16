İzmir’in Çiğli ilçesinde park halindeki bir midibüste çıkan yangın can aldı. Küçük Çiğli Mahallesi Ata Sanayi Sitesi’nde uzun süredir kullanılmadığı öğrenilen midibüste, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Midibüste yapılan incelemede, yabancı uyruklu 16 yaşındaki Abdullah Elali’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Elali’nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Elali ile en son midibüste bulunduğu belirtilen 3 çocuk ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Yangın anının çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.