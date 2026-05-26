Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlığı düşürülen Özgür Özel'in İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda yapmayı planladığı miting, polis gücüyle dağıtılıyor. Polis ekipleri vatandaşlara tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

ÖZGÜR ÖZEL CUMHURİYET MEYDANI'NA GELDİ, HALKI GÜNDOĞDU'YA GÖTÜRÜYOR

Cumhuriyet Meydanı'na gelen Özgür Özel, burada açıklama yapmadı ve kalabalığın içerisine girerek Gündoğdu Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

CEMAL ENGİNYURT: SARAYIN ZULMÜ DEVAM EDİYOR

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, polis müdahalesi sırasında video çekerek şunları şöyle:

"İzmir Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Liderimiz Özgür Özel bu meydanda millete su sıkıyorlar. Meydana yurttaş girmesini istemiyorlar. Sarayın zulmü devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partililer bunu hak etmiyor. Bu meydan bunu hak etmiyor.

Polislerle Cumhuriyet Halk Partilileri karşı karşıya getiriyorsunuz. Yazıklar olsun! Bakın, vatandaşa su sıkılıyor. Niçin? Özgür Özel ve arkadaşları bu meydanda Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duymasın diye mi yapıyorsunuz? Anayasa meydanları halka açmıştır. Ey saray! Ey Recep Tayyip Erdoğan! Bu zulmü durdurun artık. Bu milleti birbirine düşman etmeyin.

Bugün Cumhuriyet Meydanı'ndayız, dün Gündoğdu Meydanı'ndaydız, yarın her yerdeyiz! Bu iktidar gidecek, zulüm bitecek, AKP halka hesap verecek!"