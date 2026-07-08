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Kaynak: AA

İzmir’de tüketicilerin mağduriyet yaşamaması ve piyasada fiyat istikrarının korunması amacıyla market denetimleri sıklaştırıldı. İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki işletmelerde ambalajlı içecek ürünlerine yönelik inceleme yaptı.

SU VE MADEN SUYU FİYATLARI KONTROL EDİLDİ

Başta zincir marketler olmak üzere birçok işletmede gerçekleştirilen denetimlerde, özellikle ambalajlı sular ve depozito katılım payı (DEKAB) kapsamındaki ürünler kontrol edildi.

Ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını, işletmelerin alış ve satış faturalarını inceleyerek fiyat artışlarının maliyet unsurlarıyla uyumlu olup olmadığını değerlendirdi.

HAKSIZ FİYAT ARTIŞI TESPİT EDİLİRSE İŞLEM UYGULANACAK

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çevreyi korumaya yönelik önemli uygulamalardan biri olan depozito sisteminin bazı işletmeler tarafından haksız kazanç amacıyla kullanılmasının önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Maliyet artışlarıyla açıklanamayacak şekilde fiyat yükselttiği belirlenen işletmeler hakkında gerekli işlemlerin gecikmeden başlatılacağı bildirildi. Denetimler kapsamında elde edilen bilgi ve belgelerin ise değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderileceği ifade edildi.

İZMİR’DE FİYAT DENETİMLERİ SÜRECEK

Yetkililer, tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumak, piyasada adil rekabet ortamını sağlamak ve fiyat istikrarını desteklemek amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.