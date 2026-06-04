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İzmir'in Karaburun ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, bölgedeki ormanlık alana sıçramadan ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, Karaburun ilçesine bağlı Kösedere Mahallesi Büyükdere mevkisinde meydana geldi. Ahmet Özdeğirmenci idaresindeki seyir halinde bulunan otomobilde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Alevlerin bölgedeki ağaçlık alana sirayet etme riskinin bulunması üzerine, olay yerine hızla Karaburun İtfaiye Şefliği ekipleri, Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın müdahale aracı ve mahallede konuşlu bulunan itfaiye aracı sevk edildi. Ekiplerin koordineli ve yoğun çalışması sayesinde yangın ormanlık alana yayılmadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, alevlere teslim olan otomobil tamamen yanarak kullanılamaz duruma geldi.

Yetkililer, otomobilde çıkan yangının kesin çıkış nedeninin belirlenebilmesi amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı. Ayrıca yetkililer, özellikle yaz aylarında artan hava sıcaklıklarına dikkat çekerek, vatandaşların araç bakımlarını düzenli yaptırmaları ve olası yangın risklerine karşı her zaman tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.