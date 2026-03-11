İzmir’de ormanlık alanlarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzları, yerleşim yerlerine inerek şehir yaşamına dahil oldu. Balçova ilçesinde kaydedilen görüntülerde, yetişkin ve yavrulardan oluşan kalabalık bir domuz sürüsünün güpegündüz sokaklarda dolaştığı görüldü.

VATANDAŞLAR PANİK YAŞADI

Doğal yaşam alanlarından uzaklaşarak evlerin arasına kadar giren domuz sürüsü, çevredeki çöp konteynerlerini devirip karıştırarak karınlarını doyurmaya çalıştı. Sokakta yürürken bir anda karşılarında domuzları gören bölge sakinleri kısa süreli panik yaşadı. Domuzların insanlardan kaçmaması ve rahat tavırlarla yiyecek aramaya devam etmesi ise dikkat çeken en çarpıcı detay oldu.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Vatandaşlar, pencerelerinden ve sokaktan bu sıra dışı anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Görüntülerde sürünün uzun süre çöplerde yiyecek aradığı, ardından sakin bir şekilde ormanlık alana geri dönerek gözden kaybolduğu görüldü. Uzmanlar, yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine inme sıklığının artmasıyla ilgili olarak vatandaşların dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.