İzmir’de tarımsal kalkınma kooperatiflerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı. Operasyon, “zimmet”, “güveni kötüye kullanma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamaları çerçevesinde gerçekleştirildi.

Kiraz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Kiraz ilçesinde faaliyet gösteren iki kooperatif mercek altına alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişlerinin raporları ile MASAK verilerinin incelenmesi sonucu, 2020-2024 yılları arasında yaklaşık 38 milyon 500 bin TL tutarında kamu zararı oluştuğu öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kiraz ve Ödemiş ilçeleri ile Aydın’ın Nazilli ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanırken, bir kişiyle ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.