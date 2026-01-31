İzmir'in Karaburun ilçesi Küçükbahçe Mahallesi'ndeki sahile vurmuş çocuk cesedi bulundu. Cesedi gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

5-6 YAŞLARINDA BİR ERKEK ÇOCUĞUNA AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İhbar sonrası bölgeye sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede gerçekleştirdiği incelemelerde cesedin, 5-6 yaşlarında bir erkek çocuğuna ait olduğu belirlendi.

BİR SÜREDİR DENİZDE OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Çocuğun cansız bedeni, bölgedeki incelemeden sonra otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Çocuğun kimliği ve ölüm sebebi yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

Kimliği henüz tespit edilemeyen küçük çocuğun, bir süredir denizde olduğu tahmin ediliyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatırken, ekipler çocuğun düzensiz göçle bağlantılı bir deniz kazasında hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.